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وزير الداخلية الإيطالى يدافع عن قرار بلاده بمطالبة ليبيا بإنقاذ المهاجرين

الأحد، 24 يونيو 2018 07:45 م
وزير الداخلية الإيطالى يدافع عن قرار بلاده بمطالبة ليبيا بإنقاذ المهاجرين مهاجرين - أرشيفية
روما (أ ش أ)
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دافع وزير الداخلية الإيطالى "ماتوى سالفينى" اليوم الأحد، عن قرار بلاده بمطالبة حرس السواحل الليبى بإنقاذ حوالى ألف مهاجر بدون مساعدة منظمات الإغاثة.

وقال سالفيني، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أوردتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن حرس السواحل الإيطالى رفض عرض المنظمة للمساعدة فى إنقاذ المهاجرين.

وذكرت الشبكة، أن تصريحات "سالفيني" جاءت ردًا على منظمة "برواكتيفا اوبين أرمز" الإسبانية، التى قالت إن حرس السواحل الإيطالى رفض عرض المنظمة للمساعدة فى انقاذ المهاجرين.

 


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