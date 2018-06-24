وزيرة الصحة توافق على تحويل مستشفى العريش إلى "جامعى" مؤقتا

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، اليوم فى تصريح صحفى له، أنه خلال مشاركته فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، التقى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التى وافقت على طلبه أن تكون مستشفى العريش "جامعى" مؤقتا لحين انتهاء انشاء مستشفى العريش الجامعى .

وأشار رئيس جامعة العريش، إلى أن موافقة وزيرة الصحة على طلبه نظرا لاحتياج شمال سيناء للخدمة الطبية، مشيرا إلى أنه سبق الموافقة على إنشاء كلية طب بشرى بجامعة العريش خلال العام الدراسى 2018 ـ 2019.

وأوضح أن مستشفى العريش سيتسفيد من الخدمة الطبية التعليمية وهو ما تفهمته وزيرة الصحة، لافتا أنه يجرى الآن تفعيل هذه الموافقة المبدئية بشكل رسمى بين وزارة الصحة وجامعة العريش .