وزارة المالية تشارك فى اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل غدا

كتب ــ أحمد يعقوب

تشارك وزارة المالية فى 3 اجتماعات دولية مهمة لمناقشة تطورات التجارة العالمية، حيث توجه الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك على رأس وفد من الجمارك المصرية للمشاركة فى الاجتماع الإقليمى الـ48 لمجلس التعاون الجمركى والاجتماع الإقليمى لمدراء ورؤساء الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط إلى جانب الاجتماع رقم 79 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتى تعقد بمقر المنظمة فى مدينة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبى.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية مشاركة مصر فى تلك الاجتماعات الدولية لتعزيز التعاون مع دول العالم والاستفادة من التطورات على الساحة العالمية، خاصة فيما يخص جهود تيسير التجارة العالمية، حيث تطمح مصر لزيادة مساهمتها فى حركة التجارة العالمية بشكل كبير فى السنوات المقبلة فى ظل استراتيجيتنا لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.

وقال إن وزارة المالية حرصت طوال السنوات الأخيرة على المشاركة فى الاجتماعات الدولية وطرح مبادرات عديدة لتعميق التعاون مع دول العالم المختلفة على المستوى الأفريقى والعربى والدولى.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن اجتماعات منظمة الجمارك العالمية والتي تبدأ غداً "الاثنين" وحتي يوم 30 يونيو الحالي تكتسب أهمية خاصة، نظرا لتضمنها انتخابات اختيار أمين عام منظمة الجمارك العالمية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة علي رأسها قضايا التجارة الإلكترونية والمبادرة الأمنية الخاصة بتعزيز الرقابة عبر الحدود والمنافذ الجمركية الي جانب تطورات ملف تعاون الدول الأعضاء في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتعاون بين مصلحتى الجمارك والضرائب من أجل سد منافذ التهرب الضريبى والجمركى، وأخيرا مراجعة وتعديل اتفاقية "كيوتو" المعدلة والخاصة بمكافحة التغيير المناخى والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

ويشارك الوفد المصرى أيضا فى عدد من الجلسات الفرعية على هامش الاجتماعات الرئيسية لمناقشة عدد من التقارير عن أعمال منظمة الجمارك العالمية مثل تقرير الأمين العام الحالى للمنظمة عن سير العمل بمبادراتها الأخيرة، خاصة المتعلقة بعمل لجان المنظمة وملف الحوكمة والمراجعات المالية إلى جانب تقرير عن بناء القدرات وآخر من اللجنة الفرعية للنزاهة وأيضا خطة عمل حزمة التنافسية الاقتصادية، وإطار عمل المعايير safe وتأمين الطيران.

ويتضمن جدول الأعمال دراسة إنشاء مجموعة عمل معنية بطلبات الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة الجمارك العالمية، وتطورات خطة المنظمة الاستراتيجية التي بدأ تنفيذها عام 2016/2017 الي عام 2018/2019، والخطة التشغيلية حتى 2018/2019.

وستناقش الاجتماعات ايضا تقريرا لمدير إدارة شئون التعريفات والتجارة بالمنظمة عن أعمال اللجنة الفنية المعنية بقواعد المنشأ واللجنة الفنية المعنية بالتقييم الجمركي وأيضا أعمال لجنة النظام المنسق.