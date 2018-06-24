video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن لفصائل سورية مسلحة: لن نتدخل لصالحكم فى جنوب سوريا

الأحد، 24 يونيو 2018 10:25 ص
واشنطن لفصائل سورية مسلحة: لن نتدخل لصالحكم فى جنوب سوريا الفصائل السورية المسلحة ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، قادة جماعات الفصائل السورية المسلحة، ضرورة ألا تتوقع حصولها على دعم عسكرى لمساعدتها فى التصدى لهجوم تشنه القوات الحكومية لاستعادة مناطق تسيطر عليها المعارضة جنوب سوريا.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد، أنه جاء فى الرسالة التى بعثت بها واشنطن إلى قادة جماعات الفصائل السورية المسلحة "أن الحكومة الأمريكية تريد أن توضح أنه يجب ألا تستند قرارتكم على افتراض أو توقع تدخل عسكرى..إننا فى حكومة ​الولايات المتحدة​ ندرك الظروف الصعبة التى تواجهونها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية تطرد فلول داعش من الحسكة

قوات سوريا الديمقراطية تعلن "حالة الطوارئ" فى الرقة

سوريا

الحرب فى سوريا

امريكا

الحكومه الامريكيه

الفصائل السوريه المسلحه




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة