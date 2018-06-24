واشنطن لفصائل سورية مسلحة: لن نتدخل لصالحكم فى جنوب سوريا

واشنطن (أ ش أ)

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، قادة جماعات الفصائل السورية المسلحة، ضرورة ألا تتوقع حصولها على دعم عسكرى لمساعدتها فى التصدى لهجوم تشنه القوات الحكومية لاستعادة مناطق تسيطر عليها المعارضة جنوب سوريا.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد، أنه جاء فى الرسالة التى بعثت بها واشنطن إلى قادة جماعات الفصائل السورية المسلحة "أن الحكومة الأمريكية تريد أن توضح أنه يجب ألا تستند قرارتكم على افتراض أو توقع تدخل عسكرى..إننا فى حكومة ​الولايات المتحدة​ ندرك الظروف الصعبة التى تواجهونها.