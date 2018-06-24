هولندا تقر برنامج مساعدات للدول المتأثرة باللجوء السورى بـ 400 مليون يورو

عمان (أ ش أ)

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموى الهولندية سيجريد كاخ، أن حكومة بلادها أقرت اليوم الأحد، برنامج مساعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السورى (الأردن ولبنان وتركيا) بقيمة 400 مليون يورو للأعوام المقبلة 2019-2022.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية الدكتورة مارى كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموى الهولندية سيجريد كاخ اليوم الأحد، بمقر الوزارة بعمان.

وقالت قعوار - فى تصريح صحفى عقب الاجتماع -: "إن برنامج المساعدات الهولندى للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية للحكومة الأردنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع على المستوى الوزارى لمناقشة الأولويات مع الوزراء المختصين لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأضافت "أن الجانب الهولندى اقترح بأن تركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهنى والتعليم التقنى خاصة وأن هولندا صاحبة خبرة تكنولوجية هائلة بهذه المجالات ما يساعد على الارتقاء بهذه القطاعات".. مؤكدة أن هذا الدعم يأتى فى الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة وبما يتماشى مع الأولويات المحددة فى كتاب التكليف السامى بتوجيه الحكومة للعمل على إطلاق طاقات الاقتصاد الأردنى وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الهولندية على دعمها المتواصل كشريك استراتيجى للأردن فى جهوده التنموية، وكذلك لوقوفها إلى جانب الأردن فى مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة السورية.

من جانبها، نقلت الوزيرة كاخ تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم مثمنة الجهود التى تبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين فى هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذى يقوم به الملك عبدالله الثانى لتحقيق السلام والازدهار فى المنطقة.

وأكدت التزام بلادها بتقديم الدعم للأردن فى عدد من القطاعات التنموية مثل القطاع الزراعى من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية فى الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية، ودعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبى مشيدة بعلاقات التعاون بين البلدين.