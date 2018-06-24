video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 05:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا تقر برنامج مساعدات للدول المتأثرة باللجوء السورى بـ 400 مليون يورو

الأحد، 24 يونيو 2018 03:43 م
هولندا تقر برنامج مساعدات للدول المتأثرة باللجوء السورى بـ 400 مليون يورو لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموى الهولندية سيجريد كاخ، أن حكومة بلادها أقرت اليوم الأحد، برنامج مساعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السورى (الأردن ولبنان وتركيا) بقيمة 400 مليون يورو للأعوام المقبلة 2019-2022.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية الدكتورة مارى كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموى الهولندية سيجريد كاخ اليوم الأحد، بمقر الوزارة بعمان.

وقالت قعوار - فى تصريح صحفى عقب الاجتماع -: "إن برنامج المساعدات الهولندى للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية للحكومة الأردنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع على المستوى الوزارى لمناقشة الأولويات مع الوزراء المختصين لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأضافت "أن الجانب الهولندى اقترح بأن تركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهنى والتعليم التقنى خاصة وأن هولندا صاحبة خبرة تكنولوجية هائلة بهذه المجالات ما يساعد على الارتقاء بهذه القطاعات".. مؤكدة أن هذا الدعم يأتى فى الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة وبما يتماشى مع الأولويات المحددة فى كتاب التكليف السامى بتوجيه الحكومة للعمل على إطلاق طاقات الاقتصاد الأردنى وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الهولندية على دعمها المتواصل كشريك استراتيجى للأردن فى جهوده التنموية، وكذلك لوقوفها إلى جانب الأردن فى مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة السورية.

من جانبها، نقلت الوزيرة كاخ تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم مثمنة الجهود التى تبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين فى هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذى يقوم به الملك عبدالله الثانى لتحقيق السلام والازدهار فى المنطقة.

وأكدت التزام بلادها بتقديم الدعم للأردن فى عدد من القطاعات التنموية مثل القطاع الزراعى من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية فى الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية، ودعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبى مشيدة بعلاقات التعاون بين البلدين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن يؤكد عدم قدرته على استقبال مزيد من اللاجئين السوريين

مفوضية اللاجئين تطالب الدول الأوروبية بالتضامن فى التعامل مع قضية المهاجرين

هولندا

اللجوء السورى

برنامج مساعدات

اللاجئين السوريين

اللاجئين




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة