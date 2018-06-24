ننشر صور عمليات فرز صناديق الانتخابات التشريعية والرئاسية بتركيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

انتهت عصر اليوم الأحد، عمليات التصويت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية التركية، رسميا والتى تمثل أكبر تحد انتخابى للرئيس رجب طيب إردوغان، مع مرشحه محرم إنجه.

وأغلقت صناديق الاقتراع فى أنحاء البلاد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى، ولا توجد فى تركيا نتائج اعتمادا على استطلاع رأى الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وكانت السلطات التركية قد احتجزت وفدا فرنسيا من الحزب الشيوعى بينهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ أثناء محاولتهم مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أعلن الحزب المعارض.

وقال الحزب فى بيان إن "السلطات التركية تريد خنق أى انتقاد للتزوير الواسع الجارى" مضيفا أن السناتورة كريستين برونو بين المحتجزين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نحو 10 أوروبيين واجهوا إجراء قانونيا بينهم 3 فرنسيين و 3 ألمان و 4 إيطاليين لاتهامهم بالتصرف على أنهم مراقبين دون أوراق اعتماد فى مناطق جنوب شرق البلاد التى تسكنها غالبية تركية.

و حزب الشعب الجمهورى بزعامة محرم أنجه مرشحه الرئاسى فى النتائج الأولية التى تعلنها وسائل الإعلام الرسمية التركية والتى تزعم حصد الرئيس رجب طيب أردوغان للنسبة الأكثر من إجمالى ما تم فرزه حتى الآن، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز"، عربية.



فرز الأصوات







جانب من عمليات الفرز



تجميع الأصوات من الصناديق



جانب من عمليات فرز الأصوات



عمليات الفرز داخل إحدى اللجان



جانب من عمليات الفرز داخل إحدى اللجان



فرز الأصوات داخل إحدى اللجان



جانب من عمليات الفرز



أصوات الانتخابات التركية



أعضاء لجنة الفرز