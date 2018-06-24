نائب الرئيس اليمنى: لن نرضخ لميليشيا الكهنوت الإيرانية

إيمان حنا

بارك نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن على محسن صالح انتصارات أبطال الجيش الوطنى والمقاومة والملاحم الخالدة التى يسطرونها بمحافظة البيضاء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالقيادات العسكرية لمحور بيحان فى جبهات ناطع ونعمان وعقبة القنذع ومحور قانية بالبيضاء، بحضور قائد قوات التحالف بمحافظة مأرب العميد على العنزى للاطلاع على سير العمليات العسكرية واستكمال المهام المطلوبة.

شارك فى اللقاء المفتش العام القوات المسلحة القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عادل القميرى، ورئيس هيئة الإسناد، والدعم اللوجستى اللواء الركن أحمد الولى ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول.

وأعرب الأحمر عن التعازى والمواساة للقيادات العسكرية فى استشهاد قائد اللواء 153 مشاه العميد أحمد صالح العقيلى، وحمل نائب الرئيس تحياته وتهانيه للمقاتلين فى الجبهات من أبطال الجيش وأحرار اليمن وقوات التحالف الذين يسطرون بدمائهم الزكية ملاحم لن ينساها التاريخ وبطولات ضد الكهنوت ستدرسها الأجيال.

وقال مخاطبًا القادة: "إن وطنكم يستحق هذه التضحيات وإن البيضاء واليمن بكلها لم تكن يوماً ما حوثية ولن ترضخ أو تقبل بميليشيا الكهنوت الإيرانية".

وأكد بأن من يتهاون اليوم مع الحوثى سيفوته الشرف فى الدفاع عن الوطن، فالشرعية والتحالف عازمون على استعادة الدولة اليمنية، ودحر مشروع إيران فى اليمن والنصر حليفنا، وثمن الفريق محسن الدعم الأخوى الصادق للأشقاء فى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماته فى تحقيق الانتصار فى البيضاء وفى مختلف الجبهات.