نائب الرئيس السودانى يبحث ترتيبات مشاركة بلاده فى قمة الكوميسا بزامبيا

الخرطوم (أ ش أ)

بحث نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم، ترتيبات مشاركة بلاده فى أعمال قمة دول الكوميسا فى يوليو المقبل فى زامبيا، وذلك مع الوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة.

وأوضح وزير التجارة السودانى حاتم السر - فى تصريحات صحفية - أنه تم الاتفاق على العمل على تعظيم فائدة السودان من خلال وجوده فى المنظمات الإقليمية والدولية عبر التبادل التجارى والأسواق مع دول الكوميسا.

ونوه إلى الاتفاق على إعداد جملة من المشروعات القابلة للتنفيذ فى مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ليتم تمويلها عبر الكوميسا لتعود فائدتها على السودان.