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ميلشيا الحوثى تعتقل أساتذة جامعة صنعاء ويقصفون الأحياء السكنية

الأحد، 24 يونيو 2018 03:51 م
ميلشيا الحوثى تعتقل أساتذة جامعة صنعاء ويقصفون الأحياء السكنية الحوثيون
إيمان حنا
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اعتقلت ميليشيات الحوثى عددا من أساتذة جامعة صنعاء وهم فى طريقهم لاستلام رواتبهم من العاصمة المؤقتة عدن، استمرارا لنهجهم المتعنت ضد الشعب اليمنى.

وبحسب ببان صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم فى الجامعة فإن عناصر من المليشيا استوقفوا الأساتذة فى نقطة يسلح خارج صنعاء وبعد تحقيق مطول تم اعتقالهم وإرسالهم إلى سجن منطقة دار سلم.

وعلى جانب آخر، قال السكان، أن مليشيات الحوثى أغلقت بعض الأحياء فى المدينة واحتجزت بعض الأهالى، لتستخدمهم دروعا بشرية كما نشرت مسلحيها فى وسط الأحياء السكنية وعلى أسطح البنايات.

وأضافوا، إن المليشيات تواصل حفر الكثير من الخنادق فى شوارع المدينة وبالقرب من ميناء الحديدة، ما تسبب فى قطع المياه عن السكان، وأن هناك كثير من عناصر المليشيات متمترسين على أسطح المنازل، كما قامت بإطلاق قذائف الهاون من وسط الأحياء باتجاه مواقع القوات الحكومية فى مطار المدينة.


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