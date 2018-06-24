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موجز10 مساء.. وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لتعزيز التعاون بين البلدين

الأحد، 24 يونيو 2018 10:00 م
موجز10 مساء.. وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لتعزيز التعاون بين البلدين هالة زايد
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها:  استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، الدكتور بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة السودانى، لتعزيز سبل التعاون فى المجال الطبى بين البلدين، بحضور السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والسفير حسام عيسى مسئول الملف السودانى بوزارة الخارجية المصرية.
 
 

 
 
 
 
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، الدكتور بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة السودانى، لتعزيز سبل التعاون فى المجال الطبى بين البلدين، بحضور السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والسفير حسام عيسى مسئول الملف السودانى بوزارة الخارجية المصرية.
 
 
 
 
 
 
قال بيان صادر عن مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استقبل اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس النواب.
 
 
 
 
 
 
 
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الإيرادات التى حققتها قناة السويس فى العام الحالى، هى الأعلى فى التاريخ.
 
 
 
 
 
تصدر هاشتاج "مصر تحارب داعش" قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، بعد العمل الذى تبذله الدولة فى حربها الواسعة على الإرهاب.
 
 
 
 
 
 
أكدت نانسى كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فى الإسكندرية، دعمها لإقامة وتعزيز العلاقات والشراكات بين مصر والولايات المتحدة، قائلة: مع استمرار تقدم مصر على كافة المستويات ولعب دور ايجابى فى الاستقرار الاقليمى والنمو الاقتصادى، ستجد أن الولايات المتحدة والشعب الأمريكى على استعداد للدخول فى الشراكة معها وتشجيعها على النجاح.
 
 
 
 
 
وصل مرشح حزب الشعب الجمهورى والمنافس الأقوى للرئيس التركى الحالى رجب طيب أردوغان فى الانتخابات محرم إنجيه، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، منذ قليل، وأكد أنه سيجلس أمام المقر حتى إعلان النتائج، للحيلولة دون التلاعب فيها.
 
 
 
 
 
اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن فوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالانتخابات الحالية فى تركيا قد يكون الخيار الأكثر إيجابية بالنسبة لإسرائيل.
 
 
 
 
 
فيما تعد فضيحة مدوية تؤكد تزوير الانتخابات فى تركيا لصالح الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، كشف برلمانى تركى عن حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا بمدينة باليكيسير أحمد أكين، عن خرق جديد لعملية الانتخابات، حيث قال إنه اكتشف وجود عناصر تابعة الشرطة داخل اللجان الانتخابية، بزعم مراقبة الانتخابات.
 
 
 
 
 
 
 
شهدت محافظة البحر الأحمر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا فى إجازات العيد وحتى الآن إقبالاً كبيرا من السياح المصريين، وتحديدا على مدينة الغردقة، حتى وصلت نسبة إشغالات السياحة الداخلية أعلى من نسب وصول السياحة الدولية.
 
 
 
 
 
قالت مصادر حكومية مطلعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، يعكف حاليا على تجهيز برنامج حكومته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، الذى سيقوم بدوره بالتصويت عليه خلال 10 أيام من عرض الحكومة برنامجها على البرلمان.
 

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هالة زايد

الصحة والسكان

وزير الصحة السودانى




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