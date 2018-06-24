موجز أخبار مصر للساعة 6.. البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موافقة مجلس النواب على تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، وإصدار النائب العام، أمرا دوليا موجها للإنتربول الدولى بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من داعش لاتهامهم بالتخابر، إضافة إلى آخر أخبار منتخب مصر استعدادا لمباراة السعودية غدا فى كأس العالم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، جلسة عامة استثنائية، وافق خلالها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمرا دوليا موجها للإنتربول الدولي بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لإتهامهم بالتخابر والإشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعمًا له بالأموال.





انتهت مصر من إنشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء على أرض مصر فى فترة وجيزة وعلى مساحة 14300 متر مربع، وتم تزويد المركز بكافة التجهيزات السمعية والبصرية، وأحدث الحواسب الآلية، بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فى القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التصدى للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية .

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن توفير الأسمدة الصيفية وخاصة "الذرة، والقطن، وقصب السكر"، توفير970 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى وحتى الآن، وجارٍ توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى.





كشفت مصادر مطلعة، أن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 %، المنشور فى الجريدة الرسمية أمس، تأتى فى إطار الزيادات لكل أصحاب المعاشات لكل العاملين فى مؤسسات الدولة وذلك اعتبارا من أول يوليو 2018.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفرقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

انتهى طلبة الثانوية العامة اليوم من أداء امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس، وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من آداء امتحانهم؛ لذا تصحبكم "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم أخبار وأحداث الثانوية العامة اليوم.





وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من 1 أغسطس لبلوغ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس الحالى للمحكمة سن التقاعد.

استعرض النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة عن الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى المحضر رقم 899 لسنة 2018 والمقيد برقم 197 لسنة 2018/1.





أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف "البنك المركزي" ارتفع بنحو 52 مليار جنيه، ليصل فى فبراير الماضى إلى 3.446 تريليون جنيه، مقابل 3.394 تريليون فى ينايرالسابق له..

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعد مرور 5 أيام على الجريمة، فى كشف غموض العثور على جثة زوجة نجل الفنان الراحل المرسى أبو العباس وطفلتيه مقتولين داخل شقتهن ببولاق الدكرور، حيث كشفت تحريات المباحث عن مفاجأة، بعد التوصل إلى أن والد الطفلتين، هو المتورط فى ارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل الضحايا بعد خسارته ثروته فى البورصة، ومروره بضائقة مالية، حيث أكد على أنه كان يخشى عليهن المعاناة من الفقر، مما دفعه لقتلهن.





"كنت أمينًا على القليل فأعطيناك الكثير" بتلك الآية الإنجيلية ودع مئات المصريين مسلمون وأقباط اللواء مهندس باقى زكى يوسف صاحب فكرة تدمير خط بارليف عن طريق غمره بالماء، حيث وافته المنية أمس السبت، وشيعه محبوه اليوم الأحد، من كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، حيث صلى عليه أساقفة الكنيسة قداس الجنازة.

قال الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن بورصة الدواجن فى بنها تحتاج إلى تشكيل مجلس إدارة حقيقى، لأن البورصة بوضعها الحالى عبارة عن مجموعة من السماسرة ولا يوجد بورصة حقيقية تحدد الأسعار وفق تكاليف الإنتاج.





يحبس أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين فى تركيا أنفاسهم مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية والتشريعية هناك، خوفا على مستقبل حاضنهم الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، الذى قدم لهم من الدعم المادى منذ سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى ما دفعهم إلى اللجوء لحشد الأتراك لمساندته، خوفا على مستقبلهم فى حال فوز أكبر منافسيه محرم إنجه من الحزب الجمهورى اليسارى.

عقدت وزارة الداخلية السعودية مؤتمرًا صحفيًا حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، وكشف اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، عن إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، و120 ألف متقدمة على رخص القيادة، مضيفا: لازال الطلب كبيرا للغاية.





أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية انتهاء العمر الافتراضى للقمر الصناعى نايل سات 102، وخروجه من الخدمة فى مدار 7 درجات غرب بعد أن أمضى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا هو العمر الافتراضى لأى قمر صناعى .

فى الوقت الذى كثر فيه الحديث والجدل عن سفر الفنانين لتشجيع المنتخب فى روسيا، أكد الفنان شريف منير، احترامه لعمله وفنه، واعتزازه وحبه لوطنه مصر، مشددا فى الوقت ذاته على قبوله أى دعوة لمساندة وتشجيع المنتخب المصرى مستقبلا.





شماتة إسرائيلية وفرحة عارمة اجتاحت دولة الاحتلال الإسرائيلى عقب هزيمة منتخب الارجنتين بقيادة النجم العالمى ليو ميسى، من منتخب كرواتيا، يوم الخميس الماضى بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شئ، بسبب إلغاء زيارة المنتخب الأرجنتينى لإسرائيل فى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المونديال بعدة أيام.

وجه الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عدداً من الرسائل للجماهير قبل مباراة السعودية غداً فى ختام عقده مع اتحاد الكرة، وقال إن اللاعبين يحاولون استعادة عافيتهم من جديد بعد الهزيمة أمام أوروجواى وروسيا فى الجولتين السابقتين بكأس العالم، موضحاً أن الفريق كانت لديه طموحات كبيرة جداً وكانت فترة الإعداد أكثر من ممتازة، وأن الخروج من الدور الأول كان بالنسبة لنا ضربة قوية وموجعة ونأمل أن يتحسن الفريق فى مباراته الأخيرة أمام السعودية غدا الاثنين، ولا يكون لدينا أعذار، مشيرا إلى أن التغيير وارد فى التشكيل طبقا لرؤيته الفنية للمباراة.





سحق منتخب انجلترا بنما بنتيجة 6/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم روسيا 2018 على ملعب "نيجنى نوفجورود".

ظهر الحكم الدولى جهاد جريشة، اليوم الأحد، لأول مرة فى نهائيات كأس العالم 2018 على أرضية ملعب "نيجنى نوفجورود"، لإدارة مباراة إنجلترا وبنما بالجولة الثانية للمجموعة السابعة من المونديال، ويعاونه المغربى رضوان عشيق، والسودانى وليد أحمد، مساعدين، بينما يتولى مهام الحكم الرابع نوربيرت هاواتا.

استقر الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، على استمرار الدفع بمحمد الشناوى، حارس مرمى الفراعنة، أساسياً فى مباراة السعودية المقرر لها الرابعه عصر غد، الاثنين، فى الجولة الثالثة والأخيرة للمنتخبين بكأس العالم.