موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الميكانيكا تعيد البسمة لوجوه طلاب الثانوية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها عودة البسمة لوجوه طلاب الثانوية العامة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الحكومة: تراجع كبير فى شكاوى تجاوزات ارتفاع تعريفة النقل وأسعار البوتاجاز

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول جهود التفاعل مع شكاوى المواطنين التى استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول أسعار المحروقات، وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة عن 16 – 22 يونيو 2018، والتى بلغت 916 شكوى تم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة.

فيديو.. تهريب صناديق الاقتراع بانتخابات رئاسة تركيا لتزويرها لصالح أردوغان

تداول نشطاء أتراك مقطع فيديو لخروج صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تجرى الآن فى تركيا، من لجان التصويت عبر سيارات الشرطة، وزعم أحد المسئولون فى اللجان أنه يتم الذهاب بها لتصويت كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى حين يتم ملؤها ببطاقات تصويتية لصالح رجب طيب أردوغان.

التعليم: لا شكاوى من امتحان الأحياء 2018 ومطابق للمواصفات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، لم تتلقى أى شكاوى تتعلق بـ امتحان الاحياء 2018 أو علم النفس والاجتماع.

على عبد العال: التحكيم أصبح من أهم مظاهر العصر الحاضر فى ظل العولمة

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الاتحاد العربى للتحكيم فى المناعات الاقتصادية والاستثمار كان أملا يراودنا ثم أصبح كيانا من أجل حماية مصالح اقتصادية للوطن.

المستشار حنفى جبالى يتولى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية رسميا 1 أغسطس

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من 1 أغسطس لبلوغه سن التقاعد.

رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن بدء التحقيق فى خروق بمراكز انتخابية

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية عن بدء تحقيق عاجل بعد حدوث خروق فى مراكز انتخابية بمحافحة أروقة جنوبى البلاد.

القبض على نجل الفنان المرسى أبو العباس لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أن نجل الفنان المرسى أبو العباس، هو المتورط فى قتل زوجته وطفلتيه داخل شقتهن ببولاق الدكرور.

رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن بدء التحقيق فى خروق بمراكز انتخابية

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية عن بدء تحقيق عاجل بعد حدوث خروق فى مراكز انتخابية بمحافحة أروقة جنوبى البلاد.

وزير العدل: اتحادات التحكيم العربية تلعب دورا أساسيا لتفعيل التكامل الاقتصادى

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن الاتحادات العربية للتحكيم فى فصل المنازاعات، تلعب دورا أساسيا لتفعيل دور التكامل الاقتصادى العربى، مضيفا أن الاتحاد العربى للتحكيم يضم عمالقة القانون من ذوى الخبرة.