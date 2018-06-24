منافس أردوغان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية يدلى بصوته من السجن

أنقرة (أ ش أ)

أدلى رئيس حزب الشعوب الديمقراطى (المعارض) صلاح الدين ديميرتاش، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية من داخل سجنه فى أدرنه شمال شرقى تركيا.

وقال ديميرتاش ـ فى تغريدة على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - وفقا لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم -" لقد قمت بالتصويت داخل السجن، وأود من الجميع المشاركة فى هذا الخيار الديمقراطى من أجل مستقبل البلاد".

وأعرب عن أمله بأن يتم الانتهاء من عملية التصويت فى بيئة هادئة وسلمية، مضيفا "أعتقد أن النتائج ستكون جيدة للغاية، وجيدة لنا جميعا".

يذكر أن ديميرتاش يخوض الانتخابات الرئاسية التركية، كما يخوض حزبه الانتخابات البرلمانية من دون الدخول فى أى تحالف سياسى.

ويعد ترشح الزعيم الكردى من داخل سجنه فى أدرنة سابقة فى الانتخابات التركية، حيث يتعرض الأكراد لضغوط من حزب العدالة والتنمية بهدف منعهم من دخول البرلمان.

يشار إلى أن مراكز الاقتراع فى تركيا فتحت أبوابها أمام نحو 56 مليون ناخب تركى فى عموم البلاد للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 سنوات ونصف.

ويتنافس فى سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالى أردوغان عن حزب العدالة والتنمية ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهورى المعارض.