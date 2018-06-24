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مصرع شخص دهسا تحت عجلات سيارة أثناء مروره بطريق السخنة

الأحد، 24 يونيو 2018 10:51 ص
مصرع شخص دهسا تحت عجلات سيارة أثناء مروره بطريق السخنة جثة - أرشيفية
السويس- سيد نون
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لقى شخص مصرعه صباح اليوم الأحد، دهسا تحت عجلات سيارة بطريق السويس السخنة أثناء مروره من الطريق، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
 
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بطريق السويس العين السخنة، بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص، تحرر محضرا بالواقعة واستمع إلى الشهود، الذين أكدوا أن الشخص بعد نزوله من سيارة ميكروباص وخلال مروره بالطريق دهسته سيارة ملاكى.
 
وقامت سيارة إسعاف السويس بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقررت النيابة العامة تسليم جثته لذويه.

 


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