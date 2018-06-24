مصرع جندى فى إطلاق للنار على الحدود الباكستانية - الأفغانية

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستانى آصف غفور اليوم الأحد، مقتل جندى باكستانى فى إطلاق للنار بشمال إقليم "وزيرستان" على الحدود الباكستانية -الأفغانية، حيث تعمل القوات الباكستانية على بناء سياج حدودى بين البلدين.

وأكد غفور - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الجيش الباكستانى سيستكمل بناء السياج الحدودى دون تردد، مشيراً إلى أن تعاون الجانب الأفغانى مطلوب لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.

يذكر أنه لقى نحو 3 جنود باكستانيين مصرعهم الأسبوع الماضى فى تبادل لإطلاق النار مع 5 مسلحين كانوا قد شنوا هجوما على مواقع تابعة للجيش الباكستانى على الحدود الأفغانية-الباكستانية.