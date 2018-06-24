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مصرع جندى فى إطلاق للنار على الحدود الباكستانية - الأفغانية

الأحد، 24 يونيو 2018 03:35 م
مصرع جندى فى إطلاق للنار على الحدود الباكستانية - الأفغانية الجيش الباكستانى
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستانى آصف غفور اليوم الأحد، مقتل جندى باكستانى فى إطلاق للنار بشمال إقليم "وزيرستان" على الحدود الباكستانية -الأفغانية، حيث تعمل القوات الباكستانية على بناء سياج حدودى بين البلدين.

وأكد غفور - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الجيش الباكستانى سيستكمل بناء السياج الحدودى دون تردد، مشيراً إلى أن تعاون الجانب الأفغانى مطلوب لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.

يذكر أنه لقى نحو 3 جنود باكستانيين مصرعهم الأسبوع الماضى فى تبادل لإطلاق النار مع 5 مسلحين كانوا قد شنوا هجوما على مواقع تابعة للجيش الباكستانى على الحدود الأفغانية-الباكستانية.

 


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