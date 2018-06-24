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مصادر يمنية: مقتل 15 حوثيا فى اشتباكات مع ألوية العمالقة فى محافظة الحديدة

الأحد، 24 يونيو 2018 06:01 م
مصادر يمنية: مقتل 15 حوثيا فى اشتباكات مع ألوية العمالقة فى محافظة الحديدة الحوثيين
صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بمقتل 15 عنصرا من مليشيات الحوثى الانقلابية فى اشتباكات مع ألوية العمالقة اليمنية فى محافظة الحديدة بالساحل الغربى لليمن.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن المصادر القول "إن اشتباكات اندلعت بين ألوية العمالقة ومليشيات الحوثى فى منطقتى "الكازا" و"الجاح" فى محافظة الحديدة؛ ما أسفر عن مقتل 15 حوثيا.

وأضافت المصادر "أن غارة للتحالف العربى استهدفت آليات لمليشيات الحوثى فى منطقة العباسى بمديرية بيت الفقية.

يأتى ذلك بينما تتابع القوات اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربى عمليات التمشيط فى الساحل الغربى لقطع طرق إمداد ميليشيات الحوثى الانقلابية.

 

 


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