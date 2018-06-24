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مدنيون يطردون الحوثيين من حى سكنى بالحديدة

الأحد، 24 يونيو 2018 07:57 م
مدنيون يطردون الحوثيين من حى سكنى بالحديدة الحوثيين
صنعاء (أ ش أ)
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أجبرت احتجاجات أهالى حى سكنى فى مدينة الحديدة غرب اليمن، مليشيات الحوثي، على سحب مدفعيتها الثقيلة من وسط الحى.

وأكد سكان محليون فى تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، أن المليشيات أخرجت مدفعيتها الثقيلة من وسط حى غليل السكنى بمدينة الحديدة، عقب يوم من احتجاجات أهالى الحى على تحويل حيهم السكنى إلى موقع عسكري، ما جعل المليشيات تجبر على الخروج من الحى.

يأتى هذا فيما لا يزال عدد من المدافع والدبابات التابعة للمليشيات تنتشر فى عدة مواقع داخل أحياء سكنية وفى الشوارع الرئيسية بمدينة الحديدة، ضمن خطتها لمحاولة وقف تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى.

 

 


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