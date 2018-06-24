مادة تستخدمها المحكمة لمصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة بالجرائم..تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

دائما ما تقضى محاكم الجنايات والجنح بمصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم، بعد صدور أحكام بالإدانة ضد المتهمين فى الدعاوى التى تنظرها طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة 30 من قانون العقوبات والتى تنص على: "يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي، تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة وألألأت المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية".

وكما نصت المادة :"وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم".