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مئات الأفغان ينظمون مسيرة من أجل السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان

الأحد، 24 يونيو 2018 02:50 م
مئات الأفغان ينظمون مسيرة من أجل السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان مسيرة من أجل السلام فى كابول
كابول (أ ش أ)
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نظم المئات من شيوخ القبائل وعلماء الدين والشباب الأفغان اليوم الأحد، مسيرة فى إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، من أجل إجراء مفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وقال أمير حفيظ الله خان زعيم قبيلة أفغانية - فى تصريح لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية - "إن الأفغان أنفسهم يجب أن يعملوا من أجل السلام والاستقرار فى بلادهم".

وأضاف أن الأجانب لا يمكن أن يحققوا السلام أبداً، وأن بعض سكان هلمند سيطلبون من طالبان الانضمام إلى عملية المصالحة.

وكان قد وصل النشطاء الذين يدعون للسلام يوم الاثنين الماضى من إقليم هلمند إلى العاصمة الأفغانية كابول سيرا على الأقدام، بعد رحلة استمرت 38 يوما من السير.

 


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