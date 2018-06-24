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لجنة برلمانية عراقية: لن نسمح بتزوير نتائج العد والفرز اليدوى للانتخابات

الأحد، 24 يونيو 2018 10:48 ص
لجنة برلمانية عراقية: لن نسمح بتزوير نتائج العد والفرز اليدوى للانتخابات انتخابات العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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اعتبرت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات العراقية أن استمرار البرلمان بعمله لحين المصادقة على نتائج الانتخابات "يختلف كليا" عن تمديد عمله، مشددة على أنها لن تسمح لمن راهنوا" على انتهاء عمر البرلمان بتزوير نتائج العد والفرز اليدوى.

وقال رئيس اللجنة، النائب عادل نورى - فى تصريحات لقناة ( السومرية نيوز) اليوم الأحد، أن " مجلس النواب العراقى كان أمام ثلاثة خيارات بما يجرى على الساحة السياسية هم: أما القبول بالأمر الواقع والرضوخ لضغوط المزورين وتلاعبهم، أو تمديد عمل مجلس النواب، أو استمرار عمل المجلس لحين انتهاء العد والفرز اليدوى والمصادقة على النتائج".

وأضاف نوري، أن "مجلس النواب مضى إلى استمرار عمله لحين المصادقة على النتائج وهو أمر مسموح به ويختلف عن التمديد وهدفه الحفاظ على سلامة عمليات العد والفرز اليدوى وضمان الشفافية والرقابة على عمل الهيئات المستقلة والحكومة".

وكان مجلس النواب العراقى قد استكمل بجلسته التى عقدت يوم الجمعة الماضى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب.

 


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