video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 08:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

كوشنر: الإدارة الأمريكية سوف تعلن قريبا خطتها للسلام فى الشرق الأوسط

الأحد، 24 يونيو 2018 08:01 م
كوشنر: الإدارة الأمريكية سوف تعلن قريبا خطتها للسلام فى الشرق الأوسط جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكى للشرق الأوسط
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكى للشرق الأوسط أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تعلن - قريبا - خطتها بشأن السلام فى الشرق الأوسط .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن كوشنر أكد - فى تصريحات صحفية فى ختام مهمة فى منطقة الشرق الاوسط - أن خطة الإدارة الأمريكية سوف تعلن - قريبا - سواء بالفلسطينيين او بدونهم.

وتأتى تصريحات كوشنر عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بينامين نتنياهو الذى وصف المحادثات التى اجراها مع المسئول الأمريكى بأنها " بناءة ".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوشنر: القادة العرب يريدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

كوشنر




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة