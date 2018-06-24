كوشنر: الإدارة الأمريكية سوف تعلن قريبا خطتها للسلام فى الشرق الأوسط

غزة (أ ش أ)

أعلن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكى للشرق الأوسط أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تعلن - قريبا - خطتها بشأن السلام فى الشرق الأوسط .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن كوشنر أكد - فى تصريحات صحفية فى ختام مهمة فى منطقة الشرق الاوسط - أن خطة الإدارة الأمريكية سوف تعلن - قريبا - سواء بالفلسطينيين او بدونهم.

وتأتى تصريحات كوشنر عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بينامين نتنياهو الذى وصف المحادثات التى اجراها مع المسئول الأمريكى بأنها " بناءة ".