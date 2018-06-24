قاضى "التخابر مع حماس": تم توقيع الكشف على متهم أثناء تواجده بالمحكمة

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وأكد رئيس المحكمة أنه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم عيد إسماعيل أثناء تواجد المحكمة بغرفة المداولة، بعد شعوره بدوار ونقله نقله لمستشفى سجن استقبال طره.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم قال رئيس المحكمة :" أثناء تواجد المحكمة فى غرفة المداولة تبين ان المتهم عيد إسماعيل يعانى من دوار وشعوره بآلام بالصدر وأمرت المحكمة بسرعة إحضار طبيب لتوقيع الكشف الطبى عليه وتم عمل رسم قلب له وورد التقرير أن نسبة السكر 230 والنبض 70 فى الدقيقة وتم نقل المريض إلى قسم الاستقبال بمستشفى معهد الأمناء بطرة، وتم الكشف على المتهم مرة آخرى وتبين أن العلامات الحيوية طبيعية، والحالة العامة مستقرة"

وقدمت النيابة كتاب موجة من نيابة أمن الدولة العليا إلى مساعد وزير الجنائية مدير الادلة الجنائية لتنفيذ قرار المحكمة بانتقال أحد المختصين بقسم التصوير وتصوير المتهمين وإجراء المضاهاة لتحديد أشخاص المتهمين الحاضرين الاجتماع المسجل وإعداد تقرير بذلك.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.