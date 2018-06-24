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فيديو .. منافسة أردوغان تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية التركية

الأحد، 24 يونيو 2018 11:22 ص
فيديو .. منافسة أردوغان تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية التركية ميرال اكشنار
كتب- هاشم الفخرانى
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أدلت زعيمة حزب الحرية، مرشحة الرئاسة التركية ميرال أكشنار ، اليوم الأحد، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وذلك فى منطقة أوسكودار بالشطر الآسيوى من مدينة إسطنبول.

وقبل دخولها مركز الاقتراع بحي "بكلر بكي"، استقبلت اكشنار بالهتافات والترحيب من قبل أنصار حزبها.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الإدلاء بصوتها، قالت في الديمقراطيات يمكن مناقشة كل شيء، باستثناء الاعتراض على نتائج الانتخابات التي يدلي فيها المواطن بصوته بملء إرادته الحرة.

وأنطلقت صباح اليوم فى تركيا الأنتخابات الرئاسة والبرلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، واختيار برلمان جديد بعد وصول عدد الأعضاء إلى 600 عضو بدلا من 550 .

 

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً تركيا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.

 

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

 

 

 


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