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فيديو جراف .. 5 أزمات واجهت الفراعنة فى روسيا

الأحد، 24 يونيو 2018 04:54 م
فيديو جراف .. 5 أزمات واجهت الفراعنة فى روسيا منتخب مصر
إعداد أحمد توفيق
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منذ انطلاق مونديال روسيا منتصف الشهر الجارى واجه المنتخب الوطنى بعض الأزمات بعد عودته للمشاركة فى العرس العالمى عقب غياب دام 28 عاما.

ويرصد "اليوم السابع" فى الفيديوجراف التالى 5 أزمات واجهة الفراعنة فى روسيا منذ انطلاق المونديال.

 

·       غياب محمد صلاح عن انطلاق المونديال بسبب إصابته فى نهائى دورى أبطال أوروبا
 
·       تأكد بشكل رسمى رحيل الأرجنتينى هيكتور كوبر عن تدريب المنتخب عقب المونديال ليبدأ مسلسل البحث عن بديل
 
·       خسارة مصر أمام روسيا بثلاثية أدت لغضب جماهيرى كبير
 
·       حركة سعد سمير المشينة لزميله محمود كهربا خلال تدريبات الفراعنة
 
·       تحفظ جهاز المنتخب على مشاركة عصام الحضرى أمام السعودية رغم وجود رغبة جماعية بتواجده بالتشكيل ليدخل التاريخ كأكبر حارس يشارك بالمونديال
 
 
 

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