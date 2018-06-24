فيديو جراف .. 5 أزمات واجهت الفراعنة فى روسيا

منذ انطلاق مونديال روسيا منتصف الشهر الجارى واجه المنتخب الوطنى بعض الأزمات بعد عودته للمشاركة فى العرس العالمى عقب غياب دام 28 عاما.
ويرصد "اليوم السابع" فى الفيديوجراف التالى 5 أزمات واجهة الفراعنة فى روسيا منذ انطلاق المونديال.
· غياب محمد صلاح عن انطلاق المونديال بسبب إصابته فى نهائى دورى أبطال أوروبا
· تأكد بشكل رسمى رحيل الأرجنتينى هيكتور كوبر عن تدريب المنتخب عقب المونديال ليبدأ مسلسل البحث عن بديل
· خسارة مصر أمام روسيا بثلاثية أدت لغضب جماهيرى كبير
· حركة سعد سمير المشينة لزميله محمود كهربا خلال تدريبات الفراعنة
· تحفظ جهاز المنتخب على مشاركة عصام الحضرى أمام السعودية رغم وجود رغبة جماعية بتواجده بالتشكيل ليدخل التاريخ كأكبر حارس يشارك بالمونديال
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