فيديو.. تعرف على أماكن ومقار شركة تسهيل الدولية لأخذ البصمة الحيوية للحجاج

يتوافد اليوم حجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439 هـ /2018 م) على الشركات الدولية المعتمدة لسحب البصمة الحيوية والتى تستمر من اليوم الأحد و حتى أول يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم وهناك متابعة من قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على المواطنين، تنفيذاً لقرار السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة وخصصت وزارة الداخلية أرقام ساخنة للاستفسار والاستعلام وهى 0227983000 أو الخط الساخن رقم 16161 .
ووفيما يلى مقار شركة تسهيل الدولية وفروعها بالمحافظات المنوط بها أخذ البصمة الحيوية وهي :-
- 82 ش ترعة الزمر بجوار خير زمان – الهرم – الجيزة.
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كورنيش النيل بجانب مصنع كوكاكولا – ش الجزيرة – أسوان.
- الشارع الجديد أمام مجمع الصوالحة الإسلامى – شبرا الخيمة – القليوبية.
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ش النبوى المهندس بجوار فرع أورنج – ميدان المسلة – الفيوم.
- داون تاون مول – أمام إستاد المنصورة – الدقهلية .
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برج الصفا والمروة – ش بورسعيد أعلى مطعم كنتاكى – بنى سويف.
- برج الماسة – ش سيناء – ميدان الممر – عريشة مصر – الإسماعيلية.
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ش الخلفاء الراشدين – أمام مصرف أبو ظبى – كفر الشيخ.
- ش النساجون الشرقيون – قنا.
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الوطنية مول – ش الجمهورية – أسيوط.
- بلازا مول – تقاطع ش الجمهورية مع ش عبد السلام الشاذلى – دمنهور - البحيرة .
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دولفين مول – الدور الأول – 6 أكتوبر – الجيزة.
- 79 ش زكى شبانة – أمام المستشفى العسكرى – المنوفية .
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برج الإصلاح الزراعى – ش جمال عبد الناصر – الزقازيق – الشرقية.
- أخر كورنيش النيل بعد الشارع الحربى بجوار بنك عودة – دمياط
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61 ش عبد العزيز آل سعود – مبنى سرايا الروضة – المنيل – القاهرة.
- 25 عمارات الملتقى العربى فوق معرض سيارات بى أوتو – مساكن الشيراتون – مصر الجديدة – القاهرة.
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برج السعد – حى المحروسة – قطاع رقم 40 أبراج المحروسة – السويس.
- ش أبو بكر الصديق وشارع المأمون البحرى على التقاطع مع شارع النحاس والفتح – طنطا – الغربية.
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الرقابة الإدارية – بورسعيد.
- مبنى المهندس جلال، ش رقم 80 متفرع من شارع علم الروم، الفيروز – مرسى مطروح.
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مبنى المهندس سامى، 6 ميدان ناصر، أرض السلطان – المنيا.
- 33 ش الجمهورية – سوهاج.
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ش المماليك، منيل الروضة بجوار سوبر ماركت مترو – القاهرة.
- سموحة، كوبرى 14 مايو بجوار نادى النصر، برج سموحة جراند – الإسكندرية.
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