فيديو.. تعرف على أماكن ومقار شركة تسهيل الدولية لأخذ البصمة الحيوية للحجاج

كتبت دينا الحسيني

يتوافد اليوم حجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439 هـ /2018 م) على الشركات الدولية المعتمدة لسحب البصمة الحيوية والتى تستمر من اليوم الأحد و حتى أول يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم وهناك متابعة من قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على المواطنين، تنفيذاً لقرار السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة وخصصت وزارة الداخلية أرقام ساخنة للاستفسار والاستعلام وهى 0227983000 أو الخط الساخن رقم 16161 .

ووفيما يلى مقار شركة تسهيل الدولية وفروعها بالمحافظات المنوط بها أخذ البصمة الحيوية وهي :-