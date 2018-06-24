فى 5 معلومات.. كيف يتم تعيين وإعفاء المحافظين من مناصبهم؟

كتب محمود عثمان

حركة المحافظين الجدد

مع اقتراب إعلان حركة المحافظين، ينشر "اليوم السابع" المادة الخاصة بتعيين وإعفاء المحافظين من مناصبهم وموقفهم عقب خروجهم على المعاش عند التغيير.

يحكم تعيين وإنهاء خدمة المحافظين المادة رقم 25 فى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

تنص المادة 25 من الفصل الثانى من قانون الإدارة المحلية.

1- يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

2- لا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية.

3- يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

4- يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأراضيه".

5 - يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.