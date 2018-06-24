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طلاب الشعبة العلمية عن امتحان الأحياء: فى مستوى الطالب المتوسط

الأحد، 24 يونيو 2018 12:35 م
طلاب الشعبة العلمية عن امتحان الأحياء: فى مستوى الطالب المتوسط امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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سادت حالة من الرضا بين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بلجان الثانوية العامة، فى شبرا حول مستوى امتحان مادة الأحياء 2018.
 
وأعرب عدد من الطلاب عن رضاهم بمستوى الامتحان، مشيرين إلى أنه فى مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى البعض من طول الامتحان والأسئلة . 
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 

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تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس




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