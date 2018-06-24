طلاب الثانوية يراجعون مادتى علم النفس والديناميكا قبل دخول اللجان

كتب ماجد تمراز

اصطف عدد من طلاب مدرسة الحلمية التجريبية والحلمية الثانوية بنات والمحمدية، أمام اللجان لمراجعة مادتى علم النفس والاجتماع والديناميكا، وذلك قبل دقائق من دخولهم اللجان، وسادت حالة من التفاؤل بين طلاب القسم الأدبى، بينما تمنى طلاب القسم العلمى أن يأتى امتحان الاستاتيكا فى مستوى امتحان التفاضل والتكامل.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.