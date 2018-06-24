طلاب الثانوية العامة يراجعون الديناميكا والأحياء أمام لجان الامتحانات

كتب محمود طه حسين

أكد طلاب الثانوية العامة، قلقهم من امتحان مادة الأحياء والديناميكا،موضحين أن مادة الأحياء من المواد الصعبة التى تحتاج إلى تركيز قائلين: الأحياء تعبتنا.

ورصد "اليوم السابع " مراجعة الطلاب وتبادل المعلومات قبل دخول لجنة الامتحانات بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب حيث انهمك الطلاب فى المراجعة من ملازم وكتب كانت لديهم قبل دخولهم اللجنة.