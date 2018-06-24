video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 03:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 1968 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الأحد، 24 يونيو 2018 02:35 م
ضبط 1968 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملات مرورية -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء خالد شلبى مدير الأمن، وتمكنت من ضبط 10 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1968 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 1072 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 11 قضية متنوعة فى مجال قضايا الآداب، وقضيتين إتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقبين هاربين، وقضية سلاح أبيض، وفحص 22 مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفحص ملفاتهم، وضبط 25 قضية متنوعة فى مجال قضايا الأحداث.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط 259 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و256 قضية متنوعة بمجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 437 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة و الجيزة

تحرير 1475 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة