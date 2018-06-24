ضبط 1968 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء خالد شلبى مدير الأمن، وتمكنت من ضبط 10 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1968 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 1072 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام.

كما تمكنت الحملة من ضبط 11 قضية متنوعة فى مجال قضايا الآداب، وقضيتين إتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقبين هاربين، وقضية سلاح أبيض، وفحص 22 مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفحص ملفاتهم، وضبط 25 قضية متنوعة فى مجال قضايا الأحداث.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 259 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و256 قضية متنوعة بمجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 437 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.