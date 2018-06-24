صور.. قدورة يحتفل بتخرج ابنته فى الجامعة الأمريكية

أقيم حفل تخرج بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم منح شهادة البكالوريوس للطلاب الذين أنهوا دراستهم بتفوق.

ورحب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالطلبة وأشاد بهم متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العملية.

وكان من ضمن الخريجين فرح محمد قدورة، كريمة رجل الأعمال محمد قدورة، بحضور الأهل والأصدقاء، والذين ظهرت عليهم السعادة، مهنئين لفرح على تفوقها الكبير، متمنين لها دوام التفوق والتميز.

وقد شهد حفل التخرج السنوى للطلاب الذى أقيم فى مقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، والدتها وشقيقتها "سلمى" وشقيقها "عمر"، وذلك وسط فرحة عارمة ببن الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.

وشارك رجل الأعمال محمد قدورة فى حفل تخرج ابنته "فرح" من الجامعة الأمريكية فى كلية العلوم السياسه قسم علاقات دولية وسياسة الشرق الأوسط بتفوق.



















