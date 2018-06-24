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صور.. روسيا تصنع تمثالا من الشيكولاته بحجم "ميسى" احتفالا بعيد ميلاده

الأحد، 24 يونيو 2018 06:29 ص
صور.. روسيا تصنع تمثالا من الشيكولاته بحجم "ميسى" احتفالا بعيد ميلاده تمثال لميسى من الشيكولاتة
موسكو رويترز
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عندما أدرك مجموعة من صانعى الحلوى فى موسكو، أن ليونيل ميسى سيحتفل بعيد ميلاده خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم قرروا تقديم هدية عن طريق صناعة تمثال ضخم من الشكولاتة بالحجم الحقيقى لقائد منتخب الأرجنتين.

وعمل فريق مكون من 5 أشخاص فى أحد متاجر الحلوى فى موسكو لحوالى أسبوع كامل لنحت تمثال من الشكولاتة يزن 60 كيلوجراما للاحتفال بعيد ميلاد ميسى 31 اليوم الأحد.

وقالت داريا مالكينا رئيسة مجموعة صانعى الحلوى "لقد أدركنا عن طريق المصادفة أن عيد ميلاد ميسى 24 يونيو. وفكرنا فى أنه 'لم لا نقوم بصناعة هدية إلى ليو عن طريق تمثال من الشكولاتة يجسده، وأضافت مالكينا أنها تواصلت مع ممثلى ميسى لإهدائه التمثال فى عيد ميلاده وقالت ضاحكة "سنقدم ليونيل ميسى إلى ليونيل ميسي".

وسيتم عرض التمثال فى مدينة برونيتسي، الواقعة على بعد حوالى 50 كيلومترا عن موسكو، والتى تعد مقرا لمنتخب الأرجنتين خلال نهائيات كأس العالم.

وتعرض ميسى لانتقادات بسبب مستواه المتواضع فى مشاركته الرابعة فى كأس العالم لكنه سيحاول تعويض ذلك عندما يقود الأرجنتين فى مباراة لا بديل فيها عن الفوز على نيجيريا فى المجموعة الرابعة للتمسك بآمال الوصول إلى دور الستة عشر.

تمثال بحجم ميسى
تمثال بحجم ميسى

 

تمثال لميسى من الشيكولاتة احتفالا بعيد ميلاده
تمثال لميسى من الشيكولاتة احتفالا بعيد ميلاده

 

تمثال لميسى من الشيكولاتة فى روسيا
تمثال لميسى من الشيكولاتة فى روسيا

 

تمثال لميسى من الشيكولاتة
تمثال لميسى من الشيكولاتة

 

نحت تمثال ميسى
نحت تمثال ميسى

 

 


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تمثال من الشيكولاته

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عيد ميلاد ميسى

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