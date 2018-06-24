صور.. بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا

أ.ف.ب

بدأ أكثر من 56 مليون ناخب تركى الإدلاء بأصواتهم، الأحد فى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تشهد منافسة محتدمة بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ومعارضة ملتفة حول المرشح الاشتراكى الديموقرطى محرم إنجيه.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى الساعة 5,00 ت ج، ومن المقرر إغلاقها فى الساعة 14,00 ت ج، فى انتخابات تشكل محطة بالغة الأهمية إذ ستشكل نقطة التحول من نظام برلمانى إلى نظام رئاسى يدفع إردوغان باتجاهه فيما يتهمه معارضوه بالتسلط.



استمارة اقتراع



الانتخابات فى تركيا



رجل يدلى بصوته فى الانتخابات التركية



سيدة تدلى بصوتها فى الانتخابات