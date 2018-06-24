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صور.. انطلاق مهرجان الطين فى الفلبين احتفالا بمولد القديس يوحنا

الأحد، 24 يونيو 2018 06:04 ص
صور.. انطلاق مهرجان الطين فى الفلبين احتفالا بمولد القديس يوحنا انطلاق مهرجان الطين فى الفلبين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلقت فعاليات مهرجان مولد القديس يوحنا وقام سكان القرية الفلبينية "بيبيكلات" بتغطية أجسامهم بالطين وأوراق الموز، اليوم الأحد ، للمشاركة فى مهرجان الطين (Taong Putik) احتفالا بميلاد القديس يوحنا المعمدان.

وبدأ أهل القرية احتفالهم مع شروق الشمس، بتغطية أجسادهم بطين فى حقول الأرز وبأوراق الموز، ثم بعد ذلك مشوا حفايا فى جميع أنحاء القرية وهم يدعون ويحملون الشموع قبل حضور القداس الكاثوليكي.

ويعود هذا التقليد إلى الاحتلال اليابانى للفلبين عام 1940 عندما قامت نساء قرية بيبيكلات بالصلاة للقديس يوحنا المعمدان لإنقاذ أحبائهن من قبضة القوات اليابانية.

 

اشعال الشموع
اشعال الشموع

 

الآلاف يغطون أجسامهم باوراق الموز
الآلاف يغطون أجسامهم باوراق الموز

 

الفلبينيين يغطون اجسامهم بورق الموز
الفلبينيين يغطون اجسامهم بورق الموز

 

بركه للأشخاص يضعون اجسامهم فى الوحل بداخلها
بركه للأشخاص يضعون اجسامهم فى الوحل بداخلها

 

رجل يغطى جسدة بأوراق الموز والطين
رجل يغطى جسدة بأوراق الموز والطين

 

رجل يغطى جسده بالطين
رجل يغطى جسده بالطين

 

شاب يضع الوحل على وجهه
شاب يضع الوحل على وجهه

 

وضع الطين على أجسامهم
وضع الطين على أجسامهم

 


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