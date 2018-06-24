صور.. "القفز على النار" بشواطئ إسبانيا فى مهرجان "سان خوان"

كتب محمود رضا الزاملى

تتزين سماء جميع الشواطئ و المدن الإسبانية بالشهب و الألعاب النارية ابتهاجا بقدوم ليلة مولد القديس "سان خوان"، ليلة تأتى بعد أطول ساعات النهار من السنة.

عدة بلدان مسيحية تحتفل بعيد "سان خوان" أو عيد مولد القديس يوحنا، الذى يرتبط فى بلدان مثل إسبانيا بمظاهر تقليدية كإشعال النيران والقفز على الجمر.

الشعب الإسبانى يتميز بإحياءه لهذه الليلة من كل عام، فى جميع مدن اسبانيا بإقامة مهرجانات شعبية لاستقبال أطول ساعات النهار من السنة و اقصرها فى الليل، ما يرمز إلى انتصار النور على الظلام بحسب المحتفلين، حيث تقام من أجل "سان خوان Sant Jaun" الولائم، وإشعال النيران على جميع شواطئ إسبانيا لإضاءة الليل وهزيمته بالأنوار علاوة على الرقص والغناء حتى مطلع الفجر.



اشعال النيران على شواطئ اسبانيا



الرقص بالخيل



القفز على النيران



المرح على شواطئ اسبانيا



جانب من الاحتفالات