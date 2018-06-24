صور..التهام المسامير والضرب بالسكاكين فى استعراض للمهارات الخارقة بإندونيسيا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

فى مشهد مرعب تقشعر منه الأبدان، أقام عدد من الاندونيسيين استعراضا لمهارتهم الفنية فى التهام المسامير وضرب أجسادهم بالسكاكين والوقوف على الزجاج، فهم أشخاص يمتلكون قوى داخلية خارقة تميزهم عن باقى الأشخاص، يقدمون عروضا تقشعر لها الأبدان ولا يصدقها العقل، فمنهم من يأكلون شفرات الحلاقة .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لهؤلاء الأشخاص، خلال تحطيم أرقاما قياسية بالضرب بالسيوف وتقطيع ايديهم بشفرات الحلاقة إلا أن الكثيرين يتهمونهم بالسحر والشعوذة .



رجل يأكل المسامير



رجل يضرب ذراعه بالسكين فى



رجل يضع مسمار فى انفة



رجل يمزق ذراعه بشفرة حلاقة فى



يضع الزجاج المكسور على وجهه