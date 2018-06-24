video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 05:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور..التهام المسامير والضرب بالسكاكين فى استعراض للمهارات الخارقة بإندونيسيا

الأحد، 24 يونيو 2018 04:33 ص
صور..التهام المسامير والضرب بالسكاكين فى استعراض للمهارات الخارقة بإندونيسيا رجل يضرب ذراعه بالسكين فى اندونيسيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

فى مشهد مرعب تقشعر منه الأبدان، أقام عدد من الاندونيسيين استعراضا لمهارتهم الفنية فى التهام المسامير وضرب أجسادهم بالسكاكين والوقوف على الزجاج، فهم أشخاص يمتلكون قوى داخلية خارقة تميزهم عن باقى الأشخاص، يقدمون عروضا تقشعر لها الأبدان ولا يصدقها العقل، فمنهم من يأكلون شفرات الحلاقة .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لهؤلاء الأشخاص، خلال تحطيم أرقاما قياسية بالضرب بالسيوف وتقطيع ايديهم بشفرات الحلاقة إلا أن الكثيرين يتهمونهم بالسحر والشعوذة .

رجل يأكل المسامير
رجل يأكل المسامير

 

رجل يضرب ذراعه بالسكين فى
رجل يضرب ذراعه بالسكين فى

 

رجل يضع مسمار فى انفة
رجل يضع مسمار فى انفة

 

رجل يمزق ذراعه بشفرة حلاقة فى
رجل يمزق ذراعه بشفرة حلاقة فى

 

يضع الزجاج المكسور على وجهه
يضع الزجاج المكسور على وجهه

 

يقف على الزجاج
يقف على الزجاج

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المئات يصلون من أجل مفقودى العبارة الغارقة فى إندونيسيا

اعتقال قبطان مركب غرق فى أندونيسيا لاستجوابه

التهام المسامير

الضرب بالسكاكين

استعراض المهارات الخارقة

إندونيسيا




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

أكبر 5 نتائج فى كأس العالم 2018.. موقعة روسيا والسعودية فى الصدارة

أكبر 5 نتائج فى كأس العالم 2018.. موقعة روسيا والسعودية فى الصدارة

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة