شرطة السياحة تطالب المنشآت السياحية الالتزام بمواعيد السهر

كتب محمد إبراهيم

أبلغت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أصحاب المنشآت السياحية خاصة الملاهى الليلية بعدم تجاوز مواعيد السهر.

جاء ذلك لتنفيذ خطة الإدارة العامة لمباحث شرطة السياحة والآثار، بتكثيف الحملات على المنشآت السياحية والملاهى الليلية، وضبط كافة أنواع الجريمة، خاصة القضايا الجنائية والأشخاص الأشقياء المتواجدين بداخله وضبط مواعيد السهر تنفيذا للقانون.

وفى السياق ذاته شنت مباحث آداب الإدارة العامة لشرطة السياحة، حملات أمنية على الملاهى الليلة والمنشآت السياحية، لمعرفة مدى التزام المنشآت، وعدم تجاوز مواعيد السهر بعد الساعة 6 صباحا تنفيذا للوائح وزارة السياحة ونصوص القانون، وحذرت الحملة أنة سيتم ضبط أى مسئول عن أى منشأة يخالف تلك اللوائح والتعليمات وإرساله للنيابة العامة.