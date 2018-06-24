video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 04:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

سلاح الجو الليبى يشن 4 غارات على تمركزات الإرهابيين شمال بنى وليد

الأحد، 24 يونيو 2018 04:02 م
سلاح الجو الليبى يشن 4 غارات على تمركزات الإرهابيين شمال بنى وليد الجيش الليبى -أرشيفية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية للمنطقة الوسطى فى ليبيا أنه تنفيذا للعمليات القتالية الخاصة بمطاردة فلول الإرهابيين الهاربة من منطقة الهلال النفطى قامت القوات الجوية بشن أربع غارات ناجحة على مواقعهم فى منطقة قلعة السدادة شمال مدينة بنى وليد وكبدتهم خسائر فادحة وعادت الطائرات لقواعدها سالمة.

وتوصل القوات الجوية الليبية شن غارات على الجماعات الإرهابية التابعة لميليشيات إبراهيم الجضران، فيما تحشد قوات الجيش الوطنى الليبى قواتها فى الجنوب الليبى لوأد أى محاولات للجماعات الإرهابية للهجوم على الهلال النفطى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إخماد جميع حرائق خزانات رأس لانوف

كوشنر: القادة العرب يريدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

الجيش الليبى

عمليات الجيش الليبى




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة