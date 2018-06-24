سلاح الجو الليبى يشن 4 غارات على تمركزات الإرهابيين شمال بنى وليد

كتب أحمد جمعة

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية للمنطقة الوسطى فى ليبيا أنه تنفيذا للعمليات القتالية الخاصة بمطاردة فلول الإرهابيين الهاربة من منطقة الهلال النفطى قامت القوات الجوية بشن أربع غارات ناجحة على مواقعهم فى منطقة قلعة السدادة شمال مدينة بنى وليد وكبدتهم خسائر فادحة وعادت الطائرات لقواعدها سالمة.

وتوصل القوات الجوية الليبية شن غارات على الجماعات الإرهابية التابعة لميليشيات إبراهيم الجضران، فيما تحشد قوات الجيش الوطنى الليبى قواتها فى الجنوب الليبى لوأد أى محاولات للجماعات الإرهابية للهجوم على الهلال النفطى.