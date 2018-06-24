سعر اليورو اليوم الأحد 2018-6-24 وارتفاع العملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى، مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 2018-6-24، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى، 20.62جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع .

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم الأحد ، كالتالى..

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.56 جنيه للشراء

20.71 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.62جنيه للشراء

20.87 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.62 للشراء

20.87 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.66 جنيه للشراء

20.92 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.67 للشراء

20.92 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.46 للشراء

20.76 للبيع

مجلس النواب يوافق على منحة 500 ألف يورو لتطوير المترو وترام الإسكندرية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنه 2018 بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسة للتنمية ومؤسسة التعاون، من أجل تطوير تحسين النقل الحضرى في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصي 500 ألف يورو.

ويمثل تطوير النقل الحضرى وتحديث استراتيجيته، حسب التقرير البرلماني، أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لكون هذا النوع بكافة مكوناته عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020/2030 إلا إن المشكلات المتراكمة التي يعاني منها قطاع النقل بصفة عامة والنقل الجماعي بصفة خاصة، تقف عقبة أمام هذا التحديث، لذلك كان اللجوء إلي بيوت الخبرة الدولية في مجال النقل الحضرى لتمويل وتنفيذ البرامج والدراسات المتعلقة بتطوير القطاع أحد أهم السبل نحو وضع خطط وآليات عمل طموحه تهدف للإرتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها القطاع، وتوجية الاستفاجة منه سواء في نقل الركاب أو البضائع لإحداث كطفرة تنموية شاملة في الاقتصاد القومي.