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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2018-6-24 واستقرار العملة السعودية

الأحد، 24 يونيو 2018 11:40 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2018-6-24 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2018-6-24 ، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و 4.87جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى.
 
 
تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجدداً أمام الجنيه.
 
 
وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى...
 
 
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 
 
4.75 جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 
 
4.74 جنيه للشراء
 
4.76 جنيه للبيع
 
 
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 
 
4.74 جنيه للشراء
 
4.76 جنيه للبيع
 
 
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 
4.73  جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 
 
4.73 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع
 
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 
 
4.71 جنيه للشراء
 
4.76 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 

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