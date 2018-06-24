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سحر نصر: الإصلاحيات التشريعية فى مجال الاستثمار غير مسبوقة - صور

الأحد، 24 يونيو 2018 12:22 م
سحر نصر: الإصلاحيات التشريعية فى مجال الاستثمار غير مسبوقة - صور سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى
كتب محمد السيد - إبراهيم سعيد - تصوير أحمد معروف
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أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر كانت عبر التاريخ حاضرة للطاقات العربية، لاسيما فى الاستثمار، لتساهم فى التنمية، متابعة: "قمنا ببرنامج إصلاح اقتصادى، ولولا التعاون  البناء بين مجلس الوزراء والنواب ما استطعنا الوصول إلى الإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر".

وأضافت سحر نصر خلال كلمتها فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم، أن وزارة الاستثمار عملت على تفعيل هذه القوانين، مؤكدة أن الإصلاحيات التشريعية فى مجال الاستثمار غير مسبوقة، متابعة :"كنا حريصين على التشاور دائما مع المستثمرين، وتحركنا لتفعيل القوانين من خلال محاور عديدة ".

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

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