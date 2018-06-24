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"سانا": مقتل شخص جراء انفجار لغم من مخلفات داعش فى السويداء

الأحد، 24 يونيو 2018 03:04 م
"سانا": مقتل شخص جراء انفجار لغم من مخلفات داعش فى السويداء تنظيم داعش الإرهابى
دمشق (أ ش أ)
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قُتل شخص، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى شرق بلدة الرشيدة فى بادية السويداء الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد، أن لغما من مخلفات إرهابيى تنظيم (داعش) كان مزروعا على جانب الطريق شرق بلدة الرشيدة بنحو 7 كم قد انفجر، ما أسفر عن مقتل أحد عمال آبار مياه الرشيدة التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب فى المحافظة.

وفى السياق، أُصيبت طفلة بجروح، اليوم، جراء اعتداء التنظيمات المسلحة المنتشرة فى عدد من قرى وبلدات ريف درعا الشرقى بقذيفة صاروخية على قرية (الدور) غرب محافظة السويداء جنوب شرق سوريا.

وأوضحت (سانا) أن قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون يتحصنون فى بلدة (بصر الحرير) وقرية (ناحتة) بريف درعا الشرقى، سقطت على أحد المنازل فى قرية الدور بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن إصابة طفلة بجروح ووقوع أضرار مادية فى منزل ذويها.

 


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