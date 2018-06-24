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"سانا": الجيش السورى يحبط هجوما لمسلحى جبهة النصرة على نقاط عسكرية فى حماة

الأحد، 24 يونيو 2018 02:15 م
"سانا": الجيش السورى يحبط هجوما لمسلحى جبهة النصرة على نقاط عسكرية فى حماة الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)
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أحبطت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأحد، هجوما نفذته مجموعات مسلحة من تنظيم (جبهة النصرة) على نقاط عسكرية فى ريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من تنظيم (جبهة النصرة) حيث هاجموا نقاطا عسكرية فى محيط قرية (زلين) بريف حماة الشمالى.

وأضافت أن هذه الاشتباكات أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وفرار من تبقى منهم، فى حين وجهت وحدات الجيش ضربات مكثفة باتجاه المحور الذى انطلقوا منه، ما أدى إلى تدمير آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

يشار إلى أن المجموعات المسلحة المنتشرة فى ريف حماة الشمالى تعتدى بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ.

 


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