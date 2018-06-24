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زوارق الاحتلال الإسرائيلى تستهدف شواطئ غزة بعدد من القذائف

الأحد، 24 يونيو 2018 10:09 ص
زوارق الاحتلال الإسرائيلى تستهدف شواطئ غزة بعدد من القذائف البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، شواطئ مدينة غزة، بعدد من القذائف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عددا من الزوارق الحربية الإسرائيلية تقدمت فجر اليوم تجاه شواطئ مدينة غزة وأطلقت 4 قذائف سقطت على الشاطئ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى الأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع "بدون طيار" فى أجواء مدينة غزة.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف الشواطىء والصيادين بشكل مكثف، بالإضافة لاعتقال عدد من الصيادين واستشهاد بعضهم.

 


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