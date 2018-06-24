رضاء بين طلاب الثانوية العامة بشبرا عن مستوى الديناميكا.. وطلاب: الامتحان متوسط

كتب محمود راغب

أنهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، امتحان الديناميكا، بمدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة.

وتجمع أولياء أمور الطلاب أمام لجان المدرسة للاطمئنان على أبنائهم، فيما تباينت ردود الطلاب عن مستوى الامتحان، وأكد معظم الطلاب عن أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.