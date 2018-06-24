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الأحد، 24 يونيو 2018 10:33 م
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رئيس وزراء اليابانى يقوم بجولة أوروبية شرق أوسطية الشهر القادم

الأحد، 24 يونيو 2018 10:14 م
رئيس وزراء اليابانى يقوم بجولة أوروبية شرق أوسطية الشهر القادم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
طوكيو (أ ش أ)
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ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى سيقوم بجولة فى أوروبا والشرق الأوسط الشهر القادم.

وأوضحت الهيئة أن الجولة - التى من المقرر ان تبدأ فى الحادى عشر من الشهر القادم - سوف تشمل زيارة بلجيكا وفرنسا فضلا عن إمكانية أن تشمل أيضا زيارة دول شرق أوسطية.

ومن المنتظر أن يشارك آبى خلال زيارته لبلجيكا فى مراسم الاحتفال بتوقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث يأمل رئيس الوزراء اليابانى أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الحرة فى وقت يقوم فيه الرئيس الأمريكى باتخاذ سياسة حمائية.

ومن المنتظر أن يلتقى آبى خلال زيارته لباريس مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.  

 


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