رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن بدء التحقيق فى خروق بمراكز انتخابية

وكالات الأنباء

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية عن بدء تحقيق عاجل بعد حدوث خروق فى مراكز انتخابية بمحافحة أروقة جنوبى البلاد.

وبدأ الناخبون الأتراك عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد، صباح اليوم اللأحد، وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام نحو 56 مليون ناخب تركى فى عموم البلاد للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 أعوام ونصف العام .

ويتنافس فى سباق الرئاسة 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالى أردوغان عن حزب العدالة والتنمية ومحرم إنجيه عن حزب الشعب الجمهورى المعارض.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لكون النظام الرئاسى سيجرى تطبيقه بعد تعديل النظام السياسى من برلمانى إلى رئاسى جمهورى فى استفتاء أجرى فى أبريل 2017.