رئيس جامعة العريش: 580 طالبًا بـ5 كليات انتظموا فى أول يوم دراسى

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت جامعة العريش فى أول يوم دراسى لها بعد قرار وزارة التعليم العالى عودة الدراسة للسنوات النهائية بكلياتها 580 طالبًا، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور حبش النادى، مضيفًا أن الدراسة انتظمت للفرقة الرابعة فى كليات التربية والآداب والعلوم البيئية الزراعية والتربية الرياضية.

وقال النادى، إن من بين الطلبة نحو 50 طالبا يدرسون فى الفرقة الرابعة من أبناء المحافظات الأخرى تم نقلهم فى اتوبيس من الإسماعيلية وصولا للعريش وتسكينهم فى المدينة الجامعية.

وقال رئيس جامعة العريش، إنه يتقدم بالتهنئة للقيادة السياسية وقيادات محافظة شمال سيناء،على هذه الخطوة التى تعتبر عودة حياة لشمال سينا،نطمئن الطلبة وأولياء الأمور أن الدراسة لن تطول وستعقد الامتحانات فى وقتها.