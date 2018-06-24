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رئيس البرلمان ووزير العدل يشاركان اليوم بمؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات

الأحد، 24 يونيو 2018 04:30 ص
رئيس البرلمان ووزير العدل يشاركان اليوم بمؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات سامح عاشور و السفير محمد الربيع
كتب محمد السيد
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تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأحد، فى تمام التاسعة ونصف صباحا، بأحد فنادق القاهرة.

ويشارك فى الجمعية، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وسحر نصر وزير الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، والعديد من خبراء القانون بالوطن العربى.

يذكر أن سامح عاشور أكد خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن تدشين الاتحاد يوم 23 مايو الماضى، أن الهدف من إنشائه خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربى.

ويتضمن الاتحاد محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة تواكب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.


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