رئيس البرلمان: الحكومة لم تحصل على الثقة بعد لتوقع على "أوراق" من النواب

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالالتزام بمقاعدهم وعدم الالتفات حول وزير المالية الدكتور محمد معيط، متابعًا: "أعضاء المجلس حول الوزير برجاء الجلوس".

وأكد رئيس مجلس النواب، فى كلمته الموجه إلى أعضاء مجلس النواب والوزير خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد: "الحكومة لم تحصل على الثقة بعد من مجلس النواب.. لكى يتمكن الوزراء من التوقيع على أوراق أو طلبات مقدمة من النواب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم لمناقشة عدد من القضايا الهامة، والتى شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المتعلقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.